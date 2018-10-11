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Тина Канделаки восхитила фанатов необычным образом на фото в Instagram

Тина Канделаки опубликовала в своем микроблоге Instagram новый снимок, на котором она предстала в необычном образе. Поклонники восхитились внешним видом российской ведущей, а также выбранным ею нарядом.

Тина Канделаки восхитила фанатов необычным образом на фото в Instagram


На появившемся фото телезвезда идет по городской улице в черном кожаном плаще и платье до колен. Свой образ Тина Канделаки дополнила брендовой сумкой и туфлями-лодочками. Знаменитость собрала волосы в хвост, при этом накрасив губы достаточно яркой помадой сливового цвета.

Фото ведущей в течение суток сумело собрать свыше 24 тысяч лайков. В комментариях фанаты сравнили телезвезду с героями кинофильма «Люди в черном».


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:15

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