Тина Канделаки восхитила фанатов необычным образом на фото в Instagram

На появившемся фото телезвезда идет по городской улице в черном кожаном плаще и платье до колен. Свой образ Тина Канделаки дополнила брендовой сумкой и туфлями-лодочками. Знаменитость собрала волосы в хвост, при этом накрасив губы достаточно яркой помадой сливового цвета.Фото ведущей в течение суток сумело собрать свыше 24 тысяч лайков. В комментариях фанаты сравнили телезвезду с героями кинофильма «Люди в черном».