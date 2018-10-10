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У Влада Кадони внутри пустота из-за телепроекта «Дом-2»

Не секрет, что зрители «Дома-2» считают Влада Кадони одним из лучших ведущих телепроекта. Они с удовольствием смотрят эфиры с его участием и слушают точные, пусть и немного колкие, реплики, хвалят за остроумие и начитанность.

Кроме того, многие считают, что только Влад не действует по сценарию, а потому выпуски с ним такие интересные. Однако сам мужчина уверяет своих поклонников, что на реалити-шоу нет никаких прописанных действий, хотя если бы были, то можно было бы показать много чего увлекательного.

У Влада Кадони внутри пустота из-за телепроекта «Дом-2»

Реальность, по словам Кадони, гораздо интереснее и сложнее придуманного сценария, плюс ко всему присутствует эффект неожиданности.

«Можно придумать хорошую историю, можно написать крутые шутки, да вообще на телеке можно все что угодно! Но самое сложное, на мой взгляд, показывать людей такими какие они есть на самом деле! Реальность она сложнее, чем любой выдуманный персонаж. Она честнее даже если вокруг нет завораживающих событий. И в этом прелесть любого реалити. И в этом его главное проклятие...», - признался он своим подписчикам в социальной сети Instagram.

У Влада Кадони внутри пустота из-за телепроекта «Дом-2»

Мужчина отметил, что ему иногда очень хочется, чтобы реалити было не реалити, поскольку порой приходится разбирать совсем неприятные истории и из-за увиденного на шоу у него порой бывает пустота внутри.

Пользователи Сети поняли, о чем говорит Влад и посочувствовали, отметив, что за некоторыми героями телестройки действительно сложно наблюдать, так как ведут они себя не адекватно. В частности, по их мнению, к таким участникам относится Илья Яббаров, Артем Сорока и Валера Блюменкранц.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:10

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