У Влада Кадони внутри пустота из-за телепроекта «Дом-2»

«Можно придумать хорошую историю, можно написать крутые шутки, да вообще на телеке можно все что угодно! Но самое сложное, на мой взгляд, показывать людей такими какие они есть на самом деле! Реальность она сложнее, чем любой выдуманный персонаж. Она честнее даже если вокруг нет завораживающих событий. И в этом прелесть любого реалити. И в этом его главное проклятие...», - признался он своим подписчикам в социальной сети Instagram.

Кроме того, многие считают, что только Влад не действует по сценарию, а потому выпуски с ним такие интересные. Однако сам мужчина уверяет своих поклонников, что на реалити-шоу нет никаких прописанных действий, хотя если бы были, то можно было бы показать много чего увлекательного.Реальность, по словам Кадони, гораздо интереснее и сложнее придуманного сценария, плюс ко всему присутствует эффект неожиданности.Мужчина отметил, что ему иногда очень хочется, чтобы реалити было не реалити, поскольку порой приходится разбирать совсем неприятные истории и из-за увиденного на шоу у него порой бывает пустота внутри.Пользователи Сети поняли, о чем говорит Влад и посочувствовали, отметив, что за некоторыми героями телестройки действительно сложно наблюдать, так как ведут они себя не адекватно. В частности, по их мнению, к таким участникам относится Илья Яббаров, Артем Сорока и Валера Блюменкранц.