Юлия Салибекова простила родную сестру Катю Колисниченко после измены со своим мужем

"Тем более она сама решила идти, могла бы такое решение не принимать", - говорит девушка.

"Катя обняла меня и извинилась , на глазах ее были слезы... извинилась за все ...сказала, что правда давно не видела племянников, уже забыла эти ощущения радости... а сейчас увидела и поняла, как же она их любит, как была неправа", - рассказывает Юлия.

Напомним, Юля обвинила собственного супруга Тиграна в измене. И изменил он как раз с ее родной сестрой Катериной. Правда, сначала в это почти никто не верил, ибо никто не ожидал подлости от Кати.И вот на недавнем дне рождения младшего сына Юли и Тиграна - Эльдара пришлось рассказать, что сестры всё-таки помирились.Девушка пишет, что накануне дня рождения Эльдара Катя смогла позвонить и сказала, что обязательно придёт поздравить племянника. Юля боялась, что день рождения будет испорчен и превратится в банальный вечер разборок.Однако, поразмыслив, она согласилась, ведь дети любят тётю Катю.Салибекова отвечает, что на дне рождения дала себе слово молчать и улыбаться, чтобы дети ничего не заметили. И вот когда она увидела свою сестру Катю, то в груди что-то защемило, пишет Юля.В итоге девушки попросили у друг друга прощения и поняли, что ругаться не надо, ведь от этого будет ещё хуже.Сейчас Салибекова думает, что это правильное решение. Надо сказать, что совсем скоро Юлия родит ещё одного малыша, а значит, нужно забыть про ссоры.