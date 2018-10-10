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Юлия Салибекова простила родную сестру Катю Колисниченко после измены со своим мужем

Бывшие звёзды скандального реалити-шоу Дом-2 двойняшки Юлия Салибекова и Екатерина Колисниченко когда-то серьезно поссорились.

Напомним, Юля обвинила собственного супруга Тиграна в измене. И изменил он как раз с ее родной сестрой Катериной. Правда, сначала в это почти никто не верил, ибо никто не ожидал подлости от Кати.

Юлия Салибекова простила родную сестру Катю Колисниченко после измены со своим мужем

И вот на недавнем дне рождения младшего сына Юли и Тиграна - Эльдара пришлось рассказать, что сестры всё-таки помирились.

Девушка пишет, что накануне дня рождения Эльдара Катя смогла позвонить и сказала, что обязательно придёт поздравить племянника. Юля боялась, что день рождения будет испорчен и превратится в банальный вечер разборок.

Однако, поразмыслив, она согласилась, ведь дети любят тётю Катю.

Юлия Салибекова простила родную сестру Катю Колисниченко после измены со своим мужем

"Тем более она сама решила идти, могла бы такое решение не принимать", - говорит девушка.

Салибекова отвечает, что на дне рождения дала себе слово молчать и улыбаться, чтобы дети ничего не заметили. И вот когда она увидела свою сестру Катю, то в груди что-то защемило, пишет Юля.

Юлия Салибекова простила родную сестру Катю Колисниченко после измены со своим мужем

"Катя обняла меня и извинилась , на глазах ее были слезы... извинилась за все ...сказала, что правда давно не видела племянников, уже забыла эти ощущения радости... а сейчас увидела и поняла, как же она их любит, как была неправа", - рассказывает Юлия.

В итоге девушки попросили у друг друга прощения и поняли, что ругаться не надо, ведь от этого будет ещё хуже.

Сейчас Салибекова думает, что это правильное решение. Надо сказать, что совсем скоро Юлия родит ещё одного малыша, а значит, нужно забыть про ссоры.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:05

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