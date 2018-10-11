Ольга Серябкина показала в Instagram фото с обнаженной грудью

Ольга Серябкина сообщила, что она всю ночь плакала из-за переломного этапа в ее жизни. Она призналась, что после того как сделала заявление по поводу ухода из группы SEREBRO, ее как будто бы отпустило. Теперь певица будет выступать под псевдонимом MOLLY. Знаменитость пообещала своим фанатам быть в новом образе максимально честной. Звезда рассказала, что уже ознакомилась с новым материалом, который, по ее мнению, окажется в ТОПе.Подписчики поблагодарили своею любимицу за соблазнительную публикацию с обнажённой грудью. За час пост звезды смог собрать свыше 76 тысяч лайков и более 560 комментариев.