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Ученые: Обнаружены следы существования человечества до библейского Всемирного потопа

Ученые во время исследования сирийского острова Руад, расположенного в Средиземном море, сделали новое открытие. Они обнаружили следу существования человечества до библейского Всемирного потопа.
Ученые: Обнаружены следы существования человечества до библейского Всемирного потопа


В Ветхом завете есть информация, касающаяся ковчега, построенного Ноем, но до сих пор она подвергалась сомнению со стороны экспертов, считающих эти события мифами. Сейчас специалисты признали достоверность библейских фактов, когда проводили раскопки на обитаемом куске суши, который раньше защищали от моря огромные каменные блоки.



Древние структуры, показанные на видео, оберегали представителей исчезнувшей цивилизации от природных катастроф. Вот только они были разрушены во время потопа согласно воле разгневанного Творца. Только семье Ноя вместе с парами разных представителей фауны было позволено укрыться в ковчеге, а остальное человечество погибло.


 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:35

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