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Лидером московского рынка авто стал седан Volkswagen Polo

Новым лидером московского авторынка стал седан версии Volkswagen Polo. Раньше первое место занимал KIA Rio.

Лидером московского рынка авто стал седан Volkswagen Polo


Продажи Volkswagen Polo в текущем году увеличились на 24%. В сентябре данную модель приобрели в количестве 787 авто. На втором месте оказался KIA Rio. В данном случае снижение продаж составило 31,5%. KIA Rio реализовали в количестве 754 экземпляров. Третья позиция досталась кроссоверу Hyundai Creta. Продажи данной модели в текущем году увеличились на 4%, составив 692 транспортных средства. Четвертое место досталось седану Solaris. На пятом мете расположился лифтбек Skoda Rapid. Дальше идёт KIA Optima, а также Toyota RAV4. За ними следует версия Skoda Kodiaq. Два последних места в ТОП достались Volkswagen Tiguan, а также Skoda Oktavia.

Из статистических данных следует, что покупательская активность в сентябре текущего года увеличилась в Москве примерно на 11,5%.


 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:00

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