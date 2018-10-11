Лидером московского рынка авто стал седан Volkswagen Polo

Продажи Volkswagen Polo в текущем году увеличились на 24%. В сентябре данную модель приобрели в количестве 787 авто. На втором месте оказался KIA Rio. В данном случае снижение продаж составило 31,5%. KIA Rio реализовали в количестве 754 экземпляров. Третья позиция досталась кроссоверу Hyundai Creta. Продажи данной модели в текущем году увеличились на 4%, составив 692 транспортных средства. Четвертое место досталось седану Solaris. На пятом мете расположился лифтбек Skoda Rapid. Дальше идёт KIA Optima, а также Toyota RAV4. За ними следует версия Skoda Kodiaq. Два последних места в ТОП достались Volkswagen Tiguan, а также Skoda Oktavia.Из статистических данных следует, что покупательская активность в сентябре текущего года увеличилась в Москве примерно на 11,5%.