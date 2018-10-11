Nvidia будет поставлять компьютеры для системы искусственного интеллекта автомобилей Volvo

Сделку удалось официально оформить несколько дней назад, а заявление о ней было сделано в рамках пресс-конференции компаний в Мюнхене. По словам специалистов, их наработки должны помочь водителям в разных задачах: от того, чтобы придерживаться выбранной полосы движения до выполнения экстренного торможения.Напомним, что Volvo сейчас является собственностью китайского автогиганта Geely, однако это не мешает ей вести сотрудничество с Nvidia. В ближайшие 3 года компания намерена выпустить на рынок полностью самоуправляемые серийные транспортные средства на платформе Nvidia.