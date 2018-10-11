Nvidia будет поставлять компьютеры для системы искусственного интеллекта автомобилей Volvo
Автоконцерн Volvo, принадлежащий китайскому бренду Geely, достиг договоренностей с Nvidia по поводу использования её компьютеров в системах ИИ своих машин. Речь идёт об автомобилях марки грядущего поколения.
Сделку удалось официально оформить несколько дней назад, а заявление о ней было сделано в рамках пресс-конференции компаний в Мюнхене. По словам специалистов, их наработки должны помочь водителям в разных задачах: от того, чтобы придерживаться выбранной полосы движения до выполнения экстренного торможения.
Напомним, что Volvo сейчас является собственностью китайского автогиганта Geely, однако это не мешает ей вести сотрудничество с Nvidia. В ближайшие 3 года компания намерена выпустить на рынок полностью самоуправляемые серийные транспортные средства на платформе Nvidia.
Сделку удалось официально оформить несколько дней назад, а заявление о ней было сделано в рамках пресс-конференции компаний в Мюнхене. По словам специалистов, их наработки должны помочь водителям в разных задачах: от того, чтобы придерживаться выбранной полосы движения до выполнения экстренного торможения.
Напомним, что Volvo сейчас является собственностью китайского автогиганта Geely, однако это не мешает ей вести сотрудничество с Nvidia. В ближайшие 3 года компания намерена выпустить на рынок полностью самоуправляемые серийные транспортные средства на платформе Nvidia.
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 05:30