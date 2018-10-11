Amazon не будет больше использовать ИИ из-за дискриминации женщин

Ими были созданы 500 моделей, подбирающих кандидатов в рекрутинговых открытых базах, используя 50 000 ключевых терминов. В 2015 году стало известно, что алгоритм подбирает женщин намного меньше, чем мужчин. Алгоритм обучался в данном случае на базе данных, куда вошли резюме всех потенциальных сотрудников компании Amazon за последнее десятилетие. Здесь мужчин насчитывалось намного больше, чем представительниц слабого пола. Вследствие этого искусственный интеллект нанимал на работу непосредственно мужской персонал.ИИ отбирал резюме выпускниц только из двух женских колледжей. Компания в прошлом году решила отказаться от использования такого метода.