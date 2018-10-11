Экс-супруг Меган Маркл женился на богатой наследнице
Бывший супруг Меган Маркл стал законным мужем богатой наследницы. На днях Тревор Энгельсон женился на девушке, чей отец владеет огромным состоянием.
Всем известно, что принц Гарри для Меган Маркл является вторым супругом. В 2011 году актриса связала себя узами брака с кинопродюсером Тревором Энгельсоном. Однако через несколько лет после свадьбы знаменитость неожиданно бросила мужа. Артистка приняла решение начать новую жизнь без Тревора Энгельсона. Она прислала мужу заказное письмо, в которое вложила обручальное кольцо. Брошенный мужчина очень тяжело переживал разрыв отношений с возлюбленной. Когда продюсер узнал, что Меган Маркл обручилась с принцем Гарри, он начал рассказывать СМИ «некрасивые» подробности об экс-жене. В 2017 году Тревор Энгельсон начал встречаться с Трейси Курланд, а на днях они поженились.
Отец девушки — Стэнфорд Керленд является богатым человеком. Состояние у американского банкира составляет 200 миллионов долларов. Невзирая на это, бракосочетание было достаточно скромным. Свадьбу отыграли в частном доме. На церемонию были приглашены только самые близкие и друзья пары. Жених был в серо-синем костюме, а невеста - в лаконичном белом наряде с открытыми плечами.
Всем известно, что принц Гарри для Меган Маркл является вторым супругом. В 2011 году актриса связала себя узами брака с кинопродюсером Тревором Энгельсоном. Однако через несколько лет после свадьбы знаменитость неожиданно бросила мужа. Артистка приняла решение начать новую жизнь без Тревора Энгельсона. Она прислала мужу заказное письмо, в которое вложила обручальное кольцо. Брошенный мужчина очень тяжело переживал разрыв отношений с возлюбленной. Когда продюсер узнал, что Меган Маркл обручилась с принцем Гарри, он начал рассказывать СМИ «некрасивые» подробности об экс-жене. В 2017 году Тревор Энгельсон начал встречаться с Трейси Курланд, а на днях они поженились.
Отец девушки — Стэнфорд Керленд является богатым человеком. Состояние у американского банкира составляет 200 миллионов долларов. Невзирая на это, бракосочетание было достаточно скромным. Свадьбу отыграли в частном доме. На церемонию были приглашены только самые близкие и друзья пары. Жених был в серо-синем костюме, а невеста - в лаконичном белом наряде с открытыми плечами.
Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 04:00