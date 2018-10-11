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Экс-супруг Меган Маркл женился на богатой наследнице

Бывший супруг Меган Маркл стал законным мужем богатой наследницы. На днях Тревор Энгельсон женился на девушке, чей отец владеет огромным состоянием.

Экс-супруг Меган Маркл женился на богатой наследнице


Всем известно, что принц Гарри для Меган Маркл является вторым супругом. В 2011 году актриса связала себя узами брака с кинопродюсером Тревором Энгельсоном. Однако через несколько лет после свадьбы знаменитость неожиданно бросила мужа. Артистка приняла решение начать новую жизнь без Тревора Энгельсона. Она прислала мужу заказное письмо, в которое вложила обручальное кольцо. Брошенный мужчина очень тяжело переживал разрыв отношений с возлюбленной. Когда продюсер узнал, что Меган Маркл обручилась с принцем Гарри, он начал рассказывать СМИ «некрасивые» подробности об экс-жене. В 2017 году Тревор Энгельсон начал встречаться с Трейси Курланд, а на днях они поженились.

Отец девушки — Стэнфорд Керленд является богатым человеком. Состояние у американского банкира составляет 200 миллионов долларов. Невзирая на это, бракосочетание было достаточно скромным. Свадьбу отыграли в частном доме. На церемонию были приглашены только самые близкие и друзья пары. Жених был в серо-синем костюме, а невеста - в лаконичном белом наряде с открытыми плечами.


 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 04:00

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