АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Range Rover Sport без водителя преодолел самую сложную дорогу Великобритании
EUR 76.07 USD 66.18
Курс валют на 11.10.2018

После анонса в корпусах смартфонов Google Pixel 3 и Pixel 3 XL обнаружили проблему

Уже спустя 24 часа после анонса смартфонов Pixel 3 и Pixel 3 XL некоторые пользователи обратили внимание на недостатки. Выяснилось, что флагманские гаджеты могут царапаться после распаковки, и в качестве доказательств владельцы публикуют соответствующие снимки.
После анонса в корпусах смартфонов Google Pixel 3 и Pixel 3 XL обнаружили проблему

К слову, на эту проблему также посетовали авторы зарубежных изданий The Verge и ArsTechnica. А блогер Маркес Браунли опубликовал на YouTube видео, в котором показал, что первые царапины на задней крышке устройства были обнаружены при его распаковке. Напомним, что новые смартфоны от корпорации Google оснащены матовым стеклом на задней панели.

Среди характеристик телефона стоит выделить беспроводную функцию зарядки, но специалисты призывают обратить внимание на недостаток в виде стеклянной поверхности. Напомним, что продажи Pixel 3 и Pixel 3 XL стартуют уже на следующей неделе, а их минимальная стоимость составит около 800 долларов.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 03:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
После анонса в корпусах смартфонов Google Pixel 3
«Развёл тоску на сцене»: Новую программу Баскова
Учёные: Головные боли после сна указывают на
Оуэн Уилсон в третий раз стал отцом
Ось карликовой планеты Церера сместилась на 36
«ВКонтакте» запущено приложение для проверки
Возрождённый Ford Bronco получит механическую
Анна Седокова спрятала лицо под маской
«Превосходное чувство юмора»: Сергей Жуков в
“Вепрь-Next” компании ГАЗ продают за 2 890 000
Ольга Серябкина снялась в нижнем белье для
На побережье Южной Каролины найдены обломки НЛО
Xiaomi представила устройство Delmar Wireless
Загрязненный воздух может привести к раку ротовой
Дагестанские власти будут награждать доносчиков
Кристина Асмус в Instagram извинилась перед
Психологи рассказали, как поддерживать отношения
Актер сериала «Вечный зов» рассказал о сложных
Элина Камирен рассказала о пластических операциях
Стас Борецкий считает столкновение его Lada
Путин и Медведев поддержали министра сельского
Ученые: Приветливые шимпанзе живут дольше
Звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина поздравила
Фолловеры высмеяли жаркие танцы Виктории Романец
Ученые: Человеческий мозг способен создавать
Сергей Шнуров вернулся в Instagram с “подбитым
Жена футболиста Тарасова Анастасия Костенко
Ученые: Обнаружены следы существования
Отец Шарика появился в новой серии «Простоквашино»
Валерий Блюменкранц вылетел из конкурса «Человек
Просмотреть все новости