После анонса в корпусах смартфонов Google Pixel 3 и Pixel 3 XL обнаружили проблему

К слову, на эту проблему также посетовали авторы зарубежных изданий The Verge и ArsTechnica. А блогер Маркес Браунли опубликовал на YouTube видео, в котором показал, что первые царапины на задней крышке устройства были обнаружены при его распаковке. Напомним, что новые смартфоны от корпорации Google оснащены матовым стеклом на задней панели.Среди характеристик телефона стоит выделить беспроводную функцию зарядки, но специалисты призывают обратить внимание на недостаток в виде стеклянной поверхности. Напомним, что продажи Pixel 3 и Pixel 3 XL стартуют уже на следующей неделе, а их минимальная стоимость составит около 800 долларов.