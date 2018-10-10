Россия, КНДР и Китай поддержали пересмотр выдвинутых санкций против Пхеньяна
Россия, КНДР и Китай поддержали пересмотр выдвинутых санкций против Пхеньяна. Согласно сообщению внешнеполитического ведомства России, стороны были едины во мнении, касающемся урегулирования проблем полуострова.
МИД Северной Кореи, Китая, России на встрече в российской столице поддержали проведение переговоров по Корейскому полуострову, чтобы улучшить деловые отношения между Сеулом, Вашингтоном, Пхеньяном. Консультацию замглав провели в Москве 9 октября. Как сообщает «ПолитЭксперт», основной темой беседы стала ситуация, сложившаяся на Корейском полуострове. Политики выразили поддержку проведению переговоров между США и КНДР, а также КНДР и Республикой Кореей, для выяснения конфликтных сторон с целью последующей нормализации отношений. Александр Разуваев, являющийся независимым аналитиком компании «Альпари» и директором аналитического департамента, высказал своё мнение в отношении прошедшего заседания МИД РФ, а также зарубежных государств. Он отметил, что будет иметь место противодействие данной инициативе со стороны Совета Безопасности ООН. При этом санкции не снимут. По его мнению, правильным будет объединение двух корейских сторон, так как капитализм лучше социализма. В данном случае следует действовать не по примеру ГДР. Нужно соблюдать экономические интересы. По словам Александра Разуваева, Корея является очень интересным рынком. И эти особенности следует учитывать.
Но санкции не дадут снять. Всё в данном случае останется как есть. КНДР старалась пойти на компромисс, поэтому данное государство нельзя в чём-либо обвинять. По словам специалиста, Дональд Трамп хочет просто показать свою «крутость». Александр Разуваев заметил, что если бы отсутствовали посредники в урегулировании данного конфликта, а также американцы, обе стороны Кореи получили бы больше шансов в итоге договориться. В данном случае переговоры проходили бы более успешно.
МИД Северной Кореи, Китая, России на встрече в российской столице поддержали проведение переговоров по Корейскому полуострову, чтобы улучшить деловые отношения между Сеулом, Вашингтоном, Пхеньяном. Консультацию замглав провели в Москве 9 октября. Как сообщает «ПолитЭксперт», основной темой беседы стала ситуация, сложившаяся на Корейском полуострове. Политики выразили поддержку проведению переговоров между США и КНДР, а также КНДР и Республикой Кореей, для выяснения конфликтных сторон с целью последующей нормализации отношений. Александр Разуваев, являющийся независимым аналитиком компании «Альпари» и директором аналитического департамента, высказал своё мнение в отношении прошедшего заседания МИД РФ, а также зарубежных государств. Он отметил, что будет иметь место противодействие данной инициативе со стороны Совета Безопасности ООН. При этом санкции не снимут. По его мнению, правильным будет объединение двух корейских сторон, так как капитализм лучше социализма. В данном случае следует действовать не по примеру ГДР. Нужно соблюдать экономические интересы. По словам Александра Разуваева, Корея является очень интересным рынком. И эти особенности следует учитывать.
Но санкции не дадут снять. Всё в данном случае останется как есть. КНДР старалась пойти на компромисс, поэтому данное государство нельзя в чём-либо обвинять. По словам специалиста, Дональд Трамп хочет просто показать свою «крутость». Александр Разуваев заметил, что если бы отсутствовали посредники в урегулировании данного конфликта, а также американцы, обе стороны Кореи получили бы больше шансов в итоге договориться. В данном случае переговоры проходили бы более успешно.
Политика
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:50