«ВКонтакте» запущено приложение для проверки теории шести рукопожатий

Теория шести рукопожатий была представлена ещё в далёком 1969 году. Она заключается в том, что каждый житель планеты непосредственно знаком с любым другим человеком через цепочку общих друзей. В среднем данная цепочка состоит из пяти человек.В приложение «Теория рукопожатий» загружено большое количество самых популярных музыкантов, певцов, блогеров, артистов, а также бизнесменов и политиков. Можно достоверно узнать, сколько друзей отделяют пользователя, например, от Примадонны Российской эстрады Аллы Пугачёвой.Что бы воспользоваться этой информацией необходимо кликнуть на фото выбранной знаменитости, и приложение покажет, через какое количество друзей, владелец знаком со звездой. Пока нет достоверной информации о том, останется ли сервис «Теория рукопожатий» в «ВКонтакте» навсегда, или будет доступен только сегодня.