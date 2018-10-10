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«ВКонтакте» запущено приложение для проверки теории шести рукопожатий

Сегодня, 10 октября, социальная сеть «ВКонтакте» отмечает свой 12 день рождения. В честь такого события было запущено специальное приложение, благодаря которому можно узнать, сколько друзей отделяет пользователя от знакомства со звездой.
«ВКонтакте» запущено приложение для проверки теории шести рукопожатий

Теория шести рукопожатий была представлена ещё в далёком 1969 году. Она заключается в том, что каждый житель планеты непосредственно знаком с любым другим человеком через цепочку общих друзей. В среднем данная цепочка состоит из пяти человек.

В приложение «Теория рукопожатий» загружено большое количество самых популярных музыкантов, певцов, блогеров, артистов, а также бизнесменов и политиков. Можно достоверно узнать, сколько друзей отделяют пользователя, например, от Примадонны Российской эстрады Аллы Пугачёвой.

Что бы воспользоваться этой информацией необходимо кликнуть на фото выбранной знаменитости, и приложение покажет, через какое количество друзей, владелец знаком со звездой. Пока нет достоверной информации о том, останется ли сервис «Теория рукопожатий» в «ВКонтакте» навсегда, или будет доступен только сегодня.


 
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Добавил: Печкурова Татьяна Вчера, 23:30

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