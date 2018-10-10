Эмили Ратаковски опубликовала в Instagram свою детскую фотографию

Эмили Ратаковски на данный момент имеет 20 миллионов подписчиков. Её популярность в первую очередь связана с её модельной карьерой и "горячими" снимками, привлекающими внимание мужской половины аудитории. Тем не менее, изредка хозяйка аккаунта впадает в сентиментальные чувства и делится с поклонниками совсем другими изображениями. Новый пост знаменитость озаглавила словом "настроение". На фотографии подписчики звезды увидели её в детском возрасте с собакой на руках. При этом домашнее животное имеет очень грустные глаза, ставшие поводом для большого числа комментариев.Однако наибольшее количество подписей пользователей сети всё же было посвящено модели. Как всегда её "засыпали" комплиментами и посвятили немало строк с признаниями в любви. За короткий период публикация набрала более 120 тысяч одобрительных лайков.