Анна Седокова спрятала лицо под маской

На данном ролике исполнительница песен запечатлена в блузке с глубоким декольте, при этом на ее лице находится увлажняющая маска. Артистка под роликом поблагодарила поклонников за то, что они «украсили» ее бессонную ночь, переписываясь в соцсети. Пост знаменитости за десять часов сумел собрать свыше 178 тысяч отметок «Мне нравится» и более 125 комментариев.Стоит напомнить, что недавно Анна Седокова выступала на корпоративе, где присутствующие люди ели шашлык, при этом смотрели на звезду как на "клоуна". Певица сообщила, что в тот злополучный день ей так и не удалось хоть немного расшевелить публику. Знаменитость призналась, что мечтает стать " большим артистом", чтобы не иметь возможности испытывать чувство унижения.