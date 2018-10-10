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Анна Седокова спрятала лицо под маской

Анна Седокова в своем микроблоге Instagram обнародовала видео, на котором она предстала перед фанатами не в гламурном виде. Артистка делала омолаживающую процедуру прямо в такси.

Анна Седокова спрятала лицо под маской


На данном ролике исполнительница песен запечатлена в блузке с глубоким декольте, при этом на ее лице находится увлажняющая маска. Артистка под роликом поблагодарила поклонников за то, что они «украсили» ее бессонную ночь, переписываясь в соцсети. Пост знаменитости за десять часов сумел собрать свыше 178 тысяч отметок «Мне нравится» и более 125 комментариев.

Стоит напомнить, что недавно Анна Седокова выступала на корпоративе, где присутствующие люди ели шашлык, при этом смотрели на звезду как на "клоуна". Певица сообщила, что в тот злополучный день ей так и не удалось хоть немного расшевелить публику. Знаменитость призналась, что мечтает стать " большим артистом", чтобы не иметь возможности испытывать чувство унижения.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Вчера, 23:00

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