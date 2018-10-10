«Превосходное чувство юмора»: Сергей Жуков в Instagram показал пародию фанатов
Сергей Жуков в Instagram опубликовал видеоролик, на котором запечатлены фанаты, пародирующие композицию «Руки вверх». Подписчики певца по достоинству оценили его чувство юмора.
На своей странице в социальной сети музыкант нередко демонстрирует посты с юмором. В своей новой публикации он в очередной раз продемонстрировал, что не прочь посмеяться над собой и своей творческой деятельностью. Он показал своим подписчикам видеоролик с пародией на композицию группы «Руки вверх». Главными героями сюжета являются парень с девушкой, которые на танцполе чувствуют себя чужими, пока играет современный трек, но после того, как диджей поставил песню в исполнении их любимого коллектива, они сразу же нашли общий язык.
Подписчики пришли в восторг от позитивного видеоролика, который музыкант опубликовал накануне своих концертов в Казахстане. В настоящее время юмористический пост Сергея Жукова набрал более 115 тысяч «лайков».
На своей странице в социальной сети музыкант нередко демонстрирует посты с юмором. В своей новой публикации он в очередной раз продемонстрировал, что не прочь посмеяться над собой и своей творческой деятельностью. Он показал своим подписчикам видеоролик с пародией на композицию группы «Руки вверх». Главными героями сюжета являются парень с девушкой, которые на танцполе чувствуют себя чужими, пока играет современный трек, но после того, как диджей поставил песню в исполнении их любимого коллектива, они сразу же нашли общий язык.
Подписчики пришли в восторг от позитивного видеоролика, который музыкант опубликовал накануне своих концертов в Казахстане. В настоящее время юмористический пост Сергея Жукова набрал более 115 тысяч «лайков».
ШоуБиз
Добавил: Алина Вчера, 22:55