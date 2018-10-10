Маргарита Ларченко: «Хочу выиграть квартиру в «Человеке года»

«Я не ожидала. Тем более, Алена и Оля Рапунцель делили квартиру еще задолго до конкурса. Меня даже Илья настраивал на то, что я проиграю. Да и я сама была уверена в этом на все 200 процентов», - рассказала Рита.

Так, к примеру, совсем недавно гонку покинула Алена Савкина, ее со значительным отрывом обошла новая возлюбленная Ильи Яббарова – Маргарита Ларченко. Причем поклонники реалити-шоу до сих пор не могут понять, почему коллектив проголосовал против беременной девушки, ведь по всем признакам именно она должна была получить главный приз.По ее мнению, участники Поляны видели в будущей маме сильную конкурентку, поэтому решили ее «слить», дабы потом, когда голосовать будут зрители, им было проще пройти в финал. И это не удивительно, ведь получить квартиру в Москве хочет каждый.Также девушка отметила, что после того, как прошла в основной этап конкурса, у нее появился вкус участия и она считает, что имеет все шансы на победу, поэтому будет бороться до последнего.