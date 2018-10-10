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Промсвязьбанк: Владельцам зарплатных карт улучшены условия

Промсвязьбанк больше не будет взымать комиссию с держателей своих зарплатных карт за переводы на реквизиты других банков. Лимит для совершения операций составит 100 тысяч рублей, при его превышении со всей суммы будет высчитываться установленная банком комиссия.

Таким образом, клиенты смогут оплачивать счета по ЖКУ, за детский сад и прочее, ведь данные платежи в лимит входить не будут. Все необходимые реквизиты можно найти также в мобильной версии ПСБ, где есть возможность использовать сохраненный ранее шаблон.
Промсвязьбанк: Владельцам зарплатных карт улучшены условия

Наталья Волошина, директор по депозитным и расчетным продуктам Промсвязьбанка, считает, что новые возможности повысят комфорт использования переводов и сделает процедуру проще. Промсвязьбанк всегда старается предоставлять новые услуги и возможности.

Чтобы ознакомиться с новыми условиями использования зарплатных карт от Промсвязьбанка, достаточно перейти на сайт.


 
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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 16:25

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