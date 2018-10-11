Оуэн Уилсон в третий раз стал отцом

До теста Голливудский актёр не признавал ребёнка. Как только он узнал о беременности своей подруги Варуни Вонгсвиратес, он тут же порвал с ней все отношения, которые длились несколько лет. Она работает менеджером по развитию бизнеса в медицинском центре.Уилсон отказался признавать ребёнка и сам попросил пройти тест на ДНК. Результат оказался для него не совсем приятным. Анализ подтвердил полное совпадение генома, и знаменитый актёр американского кино в третий раз стал папой.Теперь Варуни Вонгсвиратес подаст в суд на Оуэна Уилсона, чтобы уточнить размеры суммы по выплате алиментов.