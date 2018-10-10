Стас Борецкий считает столкновение его Lada Priora с трактором покушением

Стас Борецкий был за рулем своего автомобиля Lada Priora. В какой-то момент езды, по словам шоумена, перед ним из ниоткуда взялся трактор. Не успев затормозить, Priora столкнулась с препятствием. На место происшествия прибыла скорая помощь. Борецкий утверждает, что находится в адекватном состоянии, несмотря на сильную боль в груди и сломанную правую ногу. По его словам это вполне могло быть покушением на его жизнь.Как стало известно из видеоматериалов, полученных из камер, которые были установлены неподалеку от места аварии, трактор пересекал проезжую часть. С учетом того, что действие происходило на перекрестке, Борецкий действительно мог не заметить второго участника ДТП.