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Пранкер Вован рассказал о розыгрыше Александра Кокорина и Сергея Фурсенко

Пранкер Вован (настоящее имя Владимир Кузнецов побеседовал по телефону с президентом ФК «Зенит» Сергеем Фурсенко и футболистом Александром Кокориным после череды инцидентов с участием спортсмена. Он представился экс-министром спорта Виталием Мутко. Запись телефонного разговора Вован разместил в сети YouTube.
Пранкер Вован рассказал о розыгрыше Александра Кокорина и Сергея Фурсенко

8 октября МВД открыло уголовное дело в связи с дракой, в которой принимали участие футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Также их подозревают и в других потасовках.

Чтобы разыграть Александра Кокорина, Вован применил заготовленные заранее фрагменты выступлений бывшего министра спорта. Отвечая на вопрос: «Ну что?» , Александр Кокорин сказал: «Да ничего. Сижу ровно».

Кроме того, пранкеры выяснили мнение об этой ситуации у руководителя ФК «»Зенит» Сергея Фурсенко.

Сергей Фурсенко, полагая, что разговаривает с Виталием Мутко, эмоционально пожаловался, что чувствует грусть, обиду и ужас. В беседе с шутниками президент «Зенита» не стеснялся в выражениях и употреблял множество бранных слов.

По словам Сергея Фурсенко, поначалу ему не верилось в то, что произошло с игроком его клуба. Он предположил, что футболисты, возможно, надеются на помощь руководителей клуба в разрешении проблемы, но добавил, что за подобные действия нельзя «отмазывать».


 
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Спорт
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 17:23

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