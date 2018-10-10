Пранкер Вован рассказал о розыгрыше Александра Кокорина и Сергея Фурсенко

8 октября МВД открыло уголовное дело в связи с дракой, в которой принимали участие футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Также их подозревают и в других потасовках.Чтобы разыграть Александра Кокорина, Вован применил заготовленные заранее фрагменты выступлений бывшего министра спорта. Отвечая на вопрос: «Ну что?» , Александр Кокорин сказал: «Да ничего. Сижу ровно».Кроме того, пранкеры выяснили мнение об этой ситуации у руководителя ФК «»Зенит» Сергея Фурсенко.Сергей Фурсенко, полагая, что разговаривает с Виталием Мутко, эмоционально пожаловался, что чувствует грусть, обиду и ужас. В беседе с шутниками президент «Зенита» не стеснялся в выражениях и употреблял множество бранных слов.По словам Сергея Фурсенко, поначалу ему не верилось в то, что произошло с игроком его клуба. Он предположил, что футболисты, возможно, надеются на помощь руководителей клуба в разрешении проблемы, но добавил, что за подобные действия нельзя «отмазывать».