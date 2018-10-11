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«Развёл тоску на сцене»: Новую программу Баскова «Верую» поняли не все зрители

Николай Басков представил свою новую программу «Верую», в которой он исполнял духовные композиции. Дебют состоялся в Кремлёвском дворце съездов. К сожалению, не все зрители поняли настроение певца.
«Развёл тоску на сцене»: Новую программу Баскова «Верую» поняли не все зрители

На концерте в исполнении «золотого голоса России» прозвучали композиции, посвящённые духовному пению. Басков пел о внутренней вере человека в Бога и о желании помогать людям, наполнять их сердца святыми молитвами. В центре зала был установлен большой купол, на котором проецировалось изображение Иисуса Христа и всех святых. В конце концерта прозвучала молитва «Отче наш» в исполнении популярного певца и дружное шеститысячное зрительское «Аминь».

Как всегда поклонники творчества Николая Баскова разделились на два лагеря. Одни остались в полном восторге от увиденного и услышанного. Другие ожидали, что исполнитель обязательно вставить в программу хотя бы «Шарманку». Многие посетовали на то, что Николай Басков развёл тоску на сцене. Не смотря на то, что настроение певца поняли не все, билеты на концерт были раскуплены довольно быстро.


 
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ШоуБиз
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 02:00

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