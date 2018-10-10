Range Rover Sport без водителя преодолел самую сложную дорогу Великобритании

В рамках проекта Autodrive, финансируемого правительством Великобритании, прототип полностью автономного автомобиля Range Rover Sport совершил первый самостоятельный заезд по сложной трассе Ковентри-роуд. В салоне ТС в момент движения находились люди, но обязанности водителя на себя никто не брал. Согласно отчёту по завершённому испытанию, машина успешно слилась с потоком других водителей на кольцевой дороге, сохраняя при этом скорость 64 км/ч. Кроме того, автомобиль продемонстрировал высокую точность при распознавании сигналов светофора, пешеходов, велосипедистов, других преград на пути, и сам припарковался.Удивительную точность при автономном управлении инженеры объяснили наличием системы Adaptive Cruise Control, а также навигационных датчиков LIDAR и RADAR. Самоуправляемый Range Rover Sport разрабатывался в течение трёх лет, на что ушло более 26 миллионов американских долларов.