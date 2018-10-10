Майя Донцова стремительно теряет свои лидерские позиции на «Доме-2»

К примеру, ведущие никогда не размещали их на разных съемочных площадках, устраивая так называемую проверку отношений. Кроме того, им постоянно спускают с рук то, что они позволяют себе троллить других участников реалити-шоу.При этом публика прекрасно понимает, что ребята имеют высокий рейтинг, а потому за ворота их так или иначе никто не выставит.Впрочем, ситуация, которая произошла с Анастасией Ендальцевой несколько дней назад, может в корне все изменить. Ведь девушка дала привыкшим к неприкосновенности Майе и Леше достойный отпор, после потасовки, произошедшей на Острове любви.Более того, Настя настроена очень решительно против парочки возлюбленных и даже претендует на лидерские позиции в тропиках, что может значить лишь то, что у Донцовой, после нескольких лет абсолютного превосходства, могут наступить на проекте трудные времена.В связи с изменением расстановки сил, вполне возможно, что руководство больше не будет делать Майе и Леше поблажек и перестанет закрывать глаза на их наглость, в результате чего их уход с телестройки становится вполне вероятным.