“Вепрь-Next” компании ГАЗ продают за 2 890 000 рублей

Представители компании ГАЗ пока не сообщали официально о начале продаж уникального транспортного средства “Вепрь-Next”. Авто построили на шасси версии ГАЗ-33088 “Садко”. Транспортное средство обладает тёмной конструкцией и жёсткими подключаемыми мостами. Внедорожник имеет вес в 6,85 тонны. Грузоподъемность машины - 2,5 т. Авто оснащается 4,4-литровой турбодизельной силовой установкой на 149 лошадиных сил. Дорожный просвет составляет 315 мм. Более легкую проходимость в данном случае обеспечивает лебедка, которую встроили в передний бампер. Автомобиль имеет систему подкачки колес.“Вепрь-Next” обладает двухрядной капотной кабиной. Сидения транспортного средства оснащаются подлокотниками. Модель впервые дебютировала во время форума “Армия-2017”. Цена авто составляет 2 890 000 рублей.