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“Вепрь-Next” компании ГАЗ продают за 2 890 000 рублей

В московском дилерском центре выставили на продажу уникальную версию внедорожного грузовика-пикапа “Вепрь-Next” от компании ГАЗ. Авто можно купить за 2 890 000 рублей.

“Вепрь-Next” компании ГАЗ продают за 2 890 000 рублей


Представители компании ГАЗ пока не сообщали официально о начале продаж уникального транспортного средства “Вепрь-Next”. Авто построили на шасси версии ГАЗ-33088 “Садко”. Транспортное средство обладает тёмной конструкцией и жёсткими подключаемыми мостами. Внедорожник имеет вес в 6,85 тонны. Грузоподъемность машины - 2,5 т. Авто оснащается 4,4-литровой турбодизельной силовой установкой на 149 лошадиных сил. Дорожный просвет составляет 315 мм. Более легкую проходимость в данном случае обеспечивает лебедка, которую встроили в передний бампер. Автомобиль имеет систему подкачки колес.

“Вепрь-Next” обладает двухрядной капотной кабиной. Сидения транспортного средства оснащаются подлокотниками. Модель впервые дебютировала во время форума “Армия-2017”. Цена авто составляет 2 890 000 рублей.


 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Вчера, 22:45

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