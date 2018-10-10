Ось карликовой планеты Церера сместилась на 36 градусов

На данный момент ось вращения Цереры смещена в сторону на 36 градусов, что является достаточно значительной цифрой. Одним из объяснений ученые считают возможность того, что однажды внутри небесного тела был океан. С учетом того, что сейчас плотность карликовой планеты неравномерна, ядро внутри нее, в течение какого-то времени, было не связано с внешним слоем. Европа, шестой спутник Юпитера, по версии ученых, может обладать теми же свойствами.Об истории небесного тела известно достаточно мало. Последние исследования дают определенную информацию о нем, исходя из поля гравитации. Также ученые отмечают, что на планете часто происходят случаи криовулканизма. Данное явление представляет собой извержение вулкана, однако вместо магмы, на поверхность вырывается вода.