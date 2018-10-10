АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Range Rover Sport без водителя преодолел самую сложную дорогу Великобритании
EUR 76.07 USD 66.18
Курс валют на 11.10.2018

Ось карликовой планеты Церера сместилась на 36 градусов

Астрономы сообщили, что ось вращения Цереры, ближайшей к солнцу карликовой планеты, сместилась на 36 градусов. Авторы исследования говорят о том, что в какой-то момент внутри планеты мог быть океан.

Ось карликовой планеты Церера сместилась на 36 градусов


На данный момент ось вращения Цереры смещена в сторону на 36 градусов, что является достаточно значительной цифрой. Одним из объяснений ученые считают возможность того, что однажды внутри небесного тела был океан. С учетом того, что сейчас плотность карликовой планеты неравномерна, ядро внутри нее, в течение какого-то времени, было не связано с внешним слоем. Европа, шестой спутник Юпитера, по версии ученых, может обладать теми же свойствами.

Об истории небесного тела известно достаточно мало. Последние исследования дают определенную информацию о нем, исходя из поля гравитации. Также ученые отмечают, что на планете часто происходят случаи криовулканизма. Данное явление представляет собой извержение вулкана, однако вместо магмы, на поверхность вырывается вода.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Максим Бэр Вчера, 23:45

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные: Головные боли после сна указывают на
Оуэн Уилсон в третий раз стал отцом
Ось карликовой планеты Церера сместилась на 36
«ВКонтакте» запущено приложение для проверки
Возрождённый Ford Bronco получит механическую
Анна Седокова спрятала лицо под маской
«Превосходное чувство юмора»: Сергей Жуков в
“Вепрь-Next” компании ГАЗ продают за 2 890 000
Ольга Серябкина снялась в нижнем белье для
На побережье Южной Каролины найдены обломки НЛО
Xiaomi представила устройство Delmar Wireless
Загрязненный воздух может привести к раку ротовой
Дагестанские власти будут награждать доносчиков
Кристина Асмус в Instagram извинилась перед
Психологи рассказали, как поддерживать отношения
Актер сериала «Вечный зов» рассказал о сложных
Элина Камирен рассказала о пластических операциях
Стас Борецкий считает столкновение его Lada
Путин и Медведев поддержали министра сельского
Ученые: Приветливые шимпанзе живут дольше
Звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина поздравила
Фолловеры высмеяли жаркие танцы Виктории Романец
Ученые: Человеческий мозг способен создавать
Сергей Шнуров вернулся в Instagram с “подбитым
Жена футболиста Тарасова Анастасия Костенко
Ученые: Обнаружены следы существования
Отец Шарика появился в новой серии «Простоквашино»
Валерий Блюменкранц вылетел из конкурса «Человек
Космические агентства заинтересованы в
У Влада Кадони внутри пустота из-за телепроекта
Просмотреть все новости