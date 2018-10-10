Ось карликовой планеты Церера сместилась на 36 градусов
Астрономы сообщили, что ось вращения Цереры, ближайшей к солнцу карликовой планеты, сместилась на 36 градусов. Авторы исследования говорят о том, что в какой-то момент внутри планеты мог быть океан.
На данный момент ось вращения Цереры смещена в сторону на 36 градусов, что является достаточно значительной цифрой. Одним из объяснений ученые считают возможность того, что однажды внутри небесного тела был океан. С учетом того, что сейчас плотность карликовой планеты неравномерна, ядро внутри нее, в течение какого-то времени, было не связано с внешним слоем. Европа, шестой спутник Юпитера, по версии ученых, может обладать теми же свойствами.
Об истории небесного тела известно достаточно мало. Последние исследования дают определенную информацию о нем, исходя из поля гравитации. Также ученые отмечают, что на планете часто происходят случаи криовулканизма. Данное явление представляет собой извержение вулкана, однако вместо магмы, на поверхность вырывается вода.
На данный момент ось вращения Цереры смещена в сторону на 36 градусов, что является достаточно значительной цифрой. Одним из объяснений ученые считают возможность того, что однажды внутри небесного тела был океан. С учетом того, что сейчас плотность карликовой планеты неравномерна, ядро внутри нее, в течение какого-то времени, было не связано с внешним слоем. Европа, шестой спутник Юпитера, по версии ученых, может обладать теми же свойствами.
Об истории небесного тела известно достаточно мало. Последние исследования дают определенную информацию о нем, исходя из поля гравитации. Также ученые отмечают, что на планете часто происходят случаи криовулканизма. Данное явление представляет собой извержение вулкана, однако вместо магмы, на поверхность вырывается вода.
Наука
Добавил: Максим Бэр Вчера, 23:45