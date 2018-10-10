Ольга Серябкина снялась в нижнем белье для обложки глянцевого издания Glamour

После ухода из коллектива «SEREBRO» артистка заявила, что будет развивать собственный проект «Molly». Ольга Серябкина в интервью рассказала, что решила бросить группу и заняться сольной карьерой. Звезда также обнародовала данный снимок в своем микроблоге Instagram. Под кадром знаменитость оставила пост, в котором заявила, что на все вопросы фанатов у нее есть ответы, которые можно будет прочитать в новом выпуске издания Glamour. За четыре часа публикация Ольги Серябкиной смогла собрать более 60 тысяч отметок «Нравится» и около 290 комментариев от многочисленных поклонников артистки.Подписчики заявили, что они рады появлению кумира на обложке глянца, пожелав, певице осуществлять задуманные ею планы. По мнению многих фанатов, на фото знаменитость получилась «мягкой» и очень красивой. Некоторые фолловеры поинтересовались, когда «Molly» планирует выпустить песню.