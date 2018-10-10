Алиана Устиненко: «Сашу я больше не люблю, мое сердце свободно!»

«Я, правда, хочу быть отдельной единицей!» - заявляет Устиненко.

По словам звезды реалити-шоу «Дом-2», она уже давно отпустила прошлое. Напомним, что Алиана Устиненко и Александр Гобозов официально оформили развод только несколько недель назад. В течение долгого времени бывших влюбленных связывали довольно напряженные отношения. В результате парочка решила, что им больше не по пути.Несколько часов назад в социальных сетях появился видеоролик, на котором Алиана доказывает телезрителям «Дома-2», что ее больше не интересует Александр. На записи Устиненко запускает в воздух большой воздушный шар с фотографией бывшего возлюбленного. Также девушка просит своих коллег по съемочной площадке, телеведущих, и зрителей телепроекта, больше не ассоциировать ее с Гобозовым, так как ей это все очень надоело.Как бы там ни было, но многие участники реалити-шоу «Дом-2» уверены в том, что Алиана и Александр совсем скоро в очередной раз воссоединятся. Да и мужчины, которые находятся в Периметре, не стремятся ухаживать за Устиненко, вероятней всего побаиваясь ее бывшего супруга. Стоит заметить, что недавно Майя Донцова даже приревновала своего возлюбленного к экс-избраннице Гобозова. Девушка была уверена, что молодая мамочка хочет отбить у нее Алексея Купина.В свою очередь Алиана об этой ситуации высказалась довольно резко. Девушка опубликовала в личном инста-блоге пост, в котором заявила, что никогда не звонила Лешиной маме, а обвинения Майи назвала абсолютной ложью. Также Устиненко подчеркнула, что просто-таки уверена в том, что Донцова планирует за счет треугольника повысить свои рейтинги, а соответственно и заработную плату. В конце своего поста Алиана посоветовала Майе начать развиваться, а не подтягивать других людей для поддержания эмоций в парочке.