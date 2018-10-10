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Дагестанские власти будут награждать доносчиков смартфонами

Для расширенного поиска экстремизма в интернете власти Дагестана прибегли к необычному методу. Самым активным пользователям-доносчикам вручат новые смартфоны.
Дагестанские власти будут награждать доносчиков смартфонами

Минкомсвязь Дагестана предлагает пользователям специальный сайт 112.rdpress.ru, на котором необходимо указать своё ФИО, контактные данные и вставить ссылку на запрещённый материал. Под запретным материалом подразумевается: пропаганда терроризма и другая подобного рода негативная информация. Власти Дагестана заверяют пользователей сети, что все данные будут абсолютно анонимными и строго конфиденциальными.

Самому первому активному пользователю-доносчику власти страны подарят iPhone SE , второму - Xiaomi Redmi 5, а третьему - Xiaomi Redmi А4.


 
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Общество
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 21:30

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