Дагестанские власти будут награждать доносчиков смартфонами

Минкомсвязь Дагестана предлагает пользователям специальный сайт 112.rdpress.ru, на котором необходимо указать своё ФИО, контактные данные и вставить ссылку на запрещённый материал. Под запретным материалом подразумевается: пропаганда терроризма и другая подобного рода негативная информация. Власти Дагестана заверяют пользователей сети, что все данные будут абсолютно анонимными и строго конфиденциальными.Самому первому активному пользователю-доносчику власти страны подарят iPhone SE , второму - Xiaomi Redmi 5, а третьему - Xiaomi Redmi А4.