Дагестанские власти будут награждать доносчиков смартфонами
Для расширенного поиска экстремизма в интернете власти Дагестана прибегли к необычному методу. Самым активным пользователям-доносчикам вручат новые смартфоны.
Минкомсвязь Дагестана предлагает пользователям специальный сайт 112.rdpress.ru, на котором необходимо указать своё ФИО, контактные данные и вставить ссылку на запрещённый материал. Под запретным материалом подразумевается: пропаганда терроризма и другая подобного рода негативная информация. Власти Дагестана заверяют пользователей сети, что все данные будут абсолютно анонимными и строго конфиденциальными.
Самому первому активному пользователю-доносчику власти страны подарят iPhone SE , второму - Xiaomi Redmi 5, а третьему - Xiaomi Redmi А4.
Минкомсвязь Дагестана предлагает пользователям специальный сайт 112.rdpress.ru, на котором необходимо указать своё ФИО, контактные данные и вставить ссылку на запрещённый материал. Под запретным материалом подразумевается: пропаганда терроризма и другая подобного рода негативная информация. Власти Дагестана заверяют пользователей сети, что все данные будут абсолютно анонимными и строго конфиденциальными.
Самому первому активному пользователю-доносчику власти страны подарят iPhone SE , второму - Xiaomi Redmi 5, а третьему - Xiaomi Redmi А4.
Общество
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 21:30