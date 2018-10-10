Xiaomi представила устройство Delmar Wireless Moist Remover для удаления влаги с мебели

С помощью высокоэффективной системы нагрева новое устройство способно высушить поверхность, а также удалить разные виды микробов. Delmar Wireless Moist Remover может прогревать мягкую мебель, поддерживая постоянную температуру нагрева в 55 °С. Устройство имеет возможность обработки вещей ультрафиолетовым излучением. Аппарат оснащается двойной вибрационной пластиной, передающей колебания вглубь. Благодаря этому, из мягкой мебели выбиваются частички кожи, различные виды клещей, а также прочих представителей микрофауны, которые являются вредными для здоровья человека. После этого они засасываются в устройство Delmar Wireless Moist Remover.Новинка оснащается АКБ на 2500 мАч. Она позволяет работать в течение 45 мин. В данном случае поддерживаются 3 режима: горячий, мощный, стандартный. В продажу агрегат поступит 10 ноября за $100.