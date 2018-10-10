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Кристина Асмус в Instagram извинилась перед фанатами за сорванный спектакль

Кристина Асмус в своем аккаунте Instagram рассказала из-за чего в театре им. Ермоловой отменили спектакль «Текст». В данной постановке актриса играет главную роль.

Кристина Асмус в Instagram извинилась перед фанатами за сорванный спектакль


Актеры театра не вышли на сцену из-за возникших проблем с тех-оборудованием, используемым в постановке. Кристина Асмус сообщила, что артисты труппы с неисправной техникой «боролись изо всех сил», однако в результате были вынуждены отменить выступление. От лица театра актриса принесла извинения всем, кто не смог попасть на представление. Она также сообщила, что купленные ранее билеты можно вернуть в театральную кассу. Кристина Асмус поспешила утешить фанатов, отметив, что спектакль они смогут увидеть в ближайшее время.

Некоторые поклонники остались недовольны извинениями артистки, заявив, что отменять постановку всего за 30 минут до начала просто недопустимо. Другие же подметили, что с легкостью смогли поменять билет на другую дату.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:15

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