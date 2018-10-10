Загрязненный воздух может привести к раку ротовой полости

Ученые анализировали данные 482659 мужчин, возраст которых составлял от 40 лет и старше, которые посещали докторов для профилактики. Специалисты сравнили состояние здоровья пациентов с уровнем загрязненностью района их проживания. Исследователи проанализировали атмосферу 66 районов Тайваня на предмет содержания в них различных веществ, после чего сверили данные с состоянием здоровья местных жителей.Как выяснилось, в период с 2012 по 2013 года у 1617 человек появился рак предстательной железы. Ученые пояснили, что на возникновение подобных заболеваний влияет количество тонкодисперсных частиц в воздухе. Как стало известно, в районах с максимальным их содержанием было большое количество курильщиков, а также любителей бетеля.