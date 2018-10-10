В Nintendo Switch Online появилась облегчённая версия игры «Zelda»

Компания Nintendo только сообщила о выходе в каталоге NES трёх новых игр, как тут же стало известно, что в дополнении к ним появилась и четвёртая версия для новичков. Облегчённый вариант игры имеет названием «Zelda» и создан в первую очередь для тех, кто только начинает своё знакомство с Nintendo Switch Online. Оказалось, что с помощью «Легенды о Зельде» новички без труда заработают рупии и оружие, с которым позже плавно перейдут в более продвинутую версию игры.Последующая игра обещает быть несколько проще именно благодаря заработанным ранее привилегиям и бонусам, а значит следует ожидать увеличения количества поклонников игр от Nintendo.