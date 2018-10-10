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В Nintendo Switch Online появилась облегчённая версия игры «Zelda»

В Nintendo Switch Online теперь появилась четвёртая версия игры «Zelda». Таким образом компания надеется облегчить новичкам знакомство с «классикой», а также привлечь новых потребителей своего продукта.

В Nintendo Switch Online появилась облегчённая версия игры «Zelda»


Компания Nintendo только сообщила о выходе в каталоге NES трёх новых игр, как тут же стало известно, что в дополнении к ним появилась и четвёртая версия для новичков. Облегчённый вариант игры имеет названием «Zelda» и создан в первую очередь для тех, кто только начинает своё знакомство с Nintendo Switch Online. Оказалось, что с помощью «Легенды о Зельде» новички без труда заработают рупии и оружие, с которым позже плавно перейдут в более продвинутую версию игры.

Последующая игра обещает быть несколько проще именно благодаря заработанным ранее привилегиям и бонусам, а значит следует ожидать увеличения количества поклонников игр от Nintendo.


 
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Добавил: Oksana Сегодня, 15:52

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