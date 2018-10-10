Психологи рассказали, как поддерживать отношения на расстоянии

Самый первый и очень важный момент в отношениях между людьми - это придирчивость. Не видя друг друга партнёры при разговоре начинают давать «дельные» советы, зачастую никому не нужные. В результате возникают ссоры на пустом месте. Совет психологов: «Лучше промолчи, чем ругаться по мелочам».Второй способ удержание отношений - это поддержка партнёра добрым словом и эмоциями. Многие люди, давно не видя друг друга, забывают о проявлении чувств, и это может привести к разрыву. Необходимо чувствовать эмоциональное состояние своей второй половинки и поддерживать его.Специалисты советуют ни в коем случае не выставлять претензии и проявлять сарказм. Это приведёт только к негативным последствиям. Психологи настоятельно рекомендуют всё время интересоваться жизнью друга или подруги, узнавать как у него дела, что нового. И никогда не заставлять своего партнёра демонстрировать свои чувства. Ведь давно известно, что насильно мил не будешь. Только терпение и любовь помогут сохранить любые отношения даже на расстоянии.