Актер сериала «Вечный зов» рассказал о сложных отношениях с сыном

Юрий Смирнов обрел всенародную известность, сыграв отрицательного персонажа второго плана в культовом многосерийном фильме «Вечный зов». Игра актера не оставила никого равнодушным - его буквально ненавидела вся страна.Галину Гриценко, будущую супругу, Юрий Смирнов повстречал во время работы в театре – они играли на одной сцене. На тот момент артистка была замужем, но ее отношения с избранником уже были критическими. Между коллегами завязался роман.Молодые люди поженились, а спустя некоторое время Галина Гриценко потеряла работу в театре и полностью окунулась в семейную жизнь. Супруги уже отметили «золотую свадьбу», но, как и в любой семье, у них было не всегда все гладко. Пристрастие Юрия Смирнова к спиртным напиткам чуть не привело к разводу. Но актер все же смог прекратить злоупотреблять алкоголем и теперь выпивает реже.Недавно у четы случилось еще одно неприятное событие. Юрий Смирнов вел судебную тяжбу с собственным сыном Максимом. По словам актера, мать и брат изменили завещание в его пользу, хотя раньше их имущество было записано на Максима. Молодого человека возмутил этот факт, и он решил все проверить с юридической стороны. Впоследствии наследник осознал свою неправоту и отказался от всех претензий.Несмотря на то, что ситуация разрешилась, отношения между Юрием Смирновым и сыном до сих пор напряжены. Но родители надеются, что со временем все наладится.