«Только бы швы не разошлись»: Из-за серьёзной болезни у Аниты Цой под угрозой оказался гастрольный тур

Изначально у артистки было недомогание, она подумала, что случилось пищевое отравление, однако спустя какое-то время боль в животе стала невыносимой, в связи с этим пришлось вызывать скорую помощь. После диагностики медики выявили в желчном пузыре большой камень, хирурги незамедлительно его удалили. Аните Цой требовалась послеоперационная реабилитация, врачи категорически запретили певице выступления и перелёты. В результате концерт в Ташкенте, который должен состояться через день, находился под угрозой отмены.Однако артистка проявила волевой характер, и после операции выступила на сцене вечером следующего дня. При этом зрители даже не догадывались, что Анита Цой накануне концерта была в клинике. Перед выступлением певица думала только об одном: «Только бы швы не разошлись».