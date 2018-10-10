Ученые: Приветливые шимпанзе живут дольше агрессивных сородичей

Исследование проводилось на протяжении 24 лет, пока эксперты изучали множество факторов поведения шимпанзе. Мужские представители исследуемой группы, в поведении которых наблюдалась приветливость, чуткость, а также внимание, обладали большим сроком жизни, нежели агрессивно настроенные собратья. Самки исследуемых животных, также жили дольше в тех случаях, когда показывали открытость и адаптировались к условиям жизни.Генетики утверждают, что с учетом того, что шимпанзе являются дальними предками людей, модель поведения, позволившая им жить дольше, применима и к человечеству. Личностные качества, в обоих случаях, оказывают влияние на здоровье.