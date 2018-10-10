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Ученые: Приветливые шимпанзе живут дольше агрессивных сородичей

Ученые выяснили, что более приветливые обезьяны живут дольше своих агрессивных сородичей. Данные выводы были сформированы на базе наблюдения за 538 шимпанзе, живущими в неволе.

Ученые: Приветливые шимпанзе живут дольше агрессивных сородичей


Исследование проводилось на протяжении 24 лет, пока эксперты изучали множество факторов поведения шимпанзе. Мужские представители исследуемой группы, в поведении которых наблюдалась приветливость, чуткость, а также внимание, обладали большим сроком жизни, нежели агрессивно настроенные собратья. Самки исследуемых животных, также жили дольше в тех случаях, когда показывали открытость и адаптировались к условиям жизни.

Генетики утверждают, что с учетом того, что шимпанзе являются дальними предками людей, модель поведения, позволившая им жить дольше, применима и к человечеству. Личностные качества, в обоих случаях, оказывают влияние на здоровье.


 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 20:25

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