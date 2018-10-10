Технология Wi-Fi пополняет глобальную экономику на 1,5 млрд фунтов стерлингов

В своём недавнем отчёте представители сети компаний Wi-Fi Alliance отметили важность применения технологии Wi-Fi для привлечения новых клиентов, увеличения потребительского спроса на ряд товаров, а также развития мировой экономики. Согласно последнему отчёту, беспроводная технология уже прибавила в бюджет Великобритании порядка 54 млрд долларов, а также на 380 млрд долларов обогатила запасы США. Эксперты прогнозируют, что к 2021 году беспроводная широкополосная связь привнесёт в глобальную экономику до 3,5 трлн американских долларов.Таким образом, компания ещё раз подчёркивает важность и необходимость употребления и распространения Wi-Fi не только для улучшения эффективности связи и привлечения потребителей, но и для развития мировой экономики в целом.