АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Range Rover Sport без водителя преодолел самую сложную дорогу Великобритании
EUR 76.21 USD 66.40
Курс валют на 10.10.2018

Технология Wi-Fi пополняет глобальную экономику на 1,5 млрд фунтов стерлингов

Беспроводная технология Wi-Fi вносит в глобальную экономику порядка 1,5 млрд фунтов стерлингов в год. Об этом сообщил Wi-Fi Alliance, обратившись к распространителям услуг связи, пишет портал TechRadar.

Технология Wi-Fi пополняет глобальную экономику на 1,5 млрд фунтов стерлингов


В своём недавнем отчёте представители сети компаний Wi-Fi Alliance отметили важность применения технологии Wi-Fi для привлечения новых клиентов, увеличения потребительского спроса на ряд товаров, а также развития мировой экономики. Согласно последнему отчёту, беспроводная технология уже прибавила в бюджет Великобритании порядка 54 млрд долларов, а также на 380 млрд долларов обогатила запасы США. Эксперты прогнозируют, что к 2021 году беспроводная широкополосная связь привнесёт в глобальную экономику до 3,5 трлн американских долларов.

Таким образом, компания ещё раз подчёркивает важность и необходимость употребления и распространения Wi-Fi не только для улучшения эффективности связи и привлечения потребителей, но и для развития мировой экономики в целом.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии / Авторские новости / Другое
Добавил: Oksana Сегодня, 15:20

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Камеру смартфона iPhone XS Max сравнили с
«Только бы швы не разошлись»: Из-за серьёзной
Эмили Ратаковски опубликовала в Instagram свою
Китайцам дали список с рекомендациями касательно
Надежда Михалкова и Мария Кожевникова эффектно
Маргарита Ларченко: «Хочу выиграть квартиру в
Электронные сигареты не помогут бросить курить
Промсвязьбанк: Владельцам зарплатных карт
Range Rover Sport без водителя преодолел самую
«Холодно, уже холодно»: Фадеев трогательно
Майя Донцова стремительно теряет свои лидерские
Ученые выяснили, что неполноценный сон
Племянница принцессы Дианы провоцирует слухи о
В Nintendo Switch Online появилась облегчённая
Алиана Устиненко: «Сашу я больше не люблю, мое
Люди на Земле были созданы пришельцами из жидких
В Сети появились рендеры смартфона Huawei Enjoy
"Я не стойкая женщина": Рита Дакота просит не
Технология Wi-Fi пополняет глобальную экономику
Гоген Солнцев жалуется, что жену после пластики
Ученые: Одержимость микробами взаимосвязана с
Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова путешествует по
Корнея Макарова отпустили на свободу прямо в зале
Актриса Карина Андоленко рассказала о проклятии
Учёные: На основе суперионных кристаллов можно
В Калифорнии учёные усомнились в правдивости
Муж Ани Лорак впал в депрессию после разрыва с
Таинственная тень на селфи ребёнка озадачила
СМИ: Фаворит Ольги Бузовой развел на миллионы
Лучше устриц: Эксперты рассказали, что чесночный
Просмотреть все новости