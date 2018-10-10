Сергей Шнуров вернулся в Instagram с “подбитым глазом”

При этом свой пост он сопроводил стихотворением. Фронтмен популярной российской группы отметил, что после того, как удалил с Instagram все публикации, один из подписчиков наградил его данным «синяком». В итоге Сергей Шнуров решил “вернуться” в Сеть.Пока неизвестно, настоящей ли является гематома под глазом Шнура. Также музыкант не уточняет, откуда она в действительности у него взялась. Фолловеры порадовались, что Сергей Шнуров опять с ними, выразив это в своих комментариях.