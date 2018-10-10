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Сергей Шнуров вернулся в Instagram с “подбитым глазом”

Сергей Шнуров опять вернулся в Instagram, а недавно удалил оттуда все посты. Лидер группы "Ленинград" поделился со своими поклонниками снимком, на котором он позирует с “подбитым глазом”.

Сергей Шнуров вернулся в Instagram с “подбитым глазом”


При этом свой пост он сопроводил стихотворением. Фронтмен популярной российской группы отметил, что после того, как удалил с Instagram все публикации, один из подписчиков наградил его данным «синяком». В итоге Сергей Шнуров решил “вернуться” в Сеть.

Пока неизвестно, настоящей ли является гематома под глазом Шнура. Также музыкант не уточняет, откуда она в действительности у него взялась. Фолловеры порадовались, что Сергей Шнуров опять с ними, выразив это в своих комментариях.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:45

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