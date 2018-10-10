Регина Тодоренко рассказала в Instagram о желании иметь большую собаку

На снимке Регина Тодоренко балуется с длинношёрстной белой собакой, и они оба явно получают от этого максимум удовольствия. Телеведущая спросила у своих подписчиков, кого они больше любят: собак или кошек. Внимательные поклонники посоветовали знаменитости быть осторожнее с выбором животного, потому что очень часто возникает аллергическая реакция на шерсть у маленьких детей. Будущей маме стоит прислушаться к совету фанатов.С момента публикации фотография уже набрала почти 200 тысяч лайков. Мечта молодой мамы осуществляется прямо на глазах.