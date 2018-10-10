Космические агентства заинтересованы в выращивании мясного "фарша" с помощью биопринтера

По словам автора Юсефа Хесуани, на текущий момент достаточно сложно давать какие-либо прогнозы касательно того, будет ли действительно данный принтер производить фарш. Очевидно, что это будет не мясо, вроде бифштекса, консистенция ожидается более мягкая. Несмотря на возможность в будущем использовать биопринтер в целях регенерации частей тела людей, первостепенной задачей является обеспечение их необходимым количеством пищи.Ученый отмечает, что ранее такого никто не делал и, с учетом этого, трудно предсказать реальные возможности технологии. Впрочем, разработчик планирует довести биопринтер до рабочего состояния в течение разумного периода времени, после чего выращивать биоматериалы для употребления в пищу.