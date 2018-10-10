Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова путешествует по Корее

«Возможность смотреть мир - это моя мечта) Я обожаю путешествия! Но в каждой стране есть свои нюансы, которые лучше знать наверняка) Знатоки Кореи, отзовитесь)! Что нужно обязательно посмотреть/сделать/посетить здесь?», - написала звезда.

Однако несмотря на это, она подозревает, что может упустить что-то важное, а потому просит поклонников назвать те места, которые стоит увидеть в первую очередь, а также куда стоит ходить кушать.Стоит отметить, что среди фанатов Оли оказалось немало тех, кто уже побывал в Корее. В комментариях они назвали множество мест, заслуживающих ее внимания, и посоветовали несколько хороших ресторанов.Впрочем, пока пользователи сети оставляли свои рекомендации, теледива посетила выставку кухонь и бытовой техники, как истинный фанат, и даже присмотрела себе несколько вещиц, которые обязательно приобретет для дома перед отъездом.Кроме того, Орлова своими глазами увидела, как корейцы жарят и едят тараканов, сфотографировалась в Национальном корейском костюме – ханбоке, наслаждалась потрясающей красоты закатом, и даже прикоснулась к старине во дворце Чангдеокгунг.