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Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова путешествует по Корее

Ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Орлова несколько дней назад на своей странице в соцсети Instagram поделилась со своими подписчиками радостной новостью. Она путешествует по Корее, наслаждается прекрасными видами, традиционными блюдами, примеряет национальные наряды и посещает различные выставки.

Однако несмотря на это, она подозревает, что может упустить что-то важное, а потому просит поклонников назвать те места, которые стоит увидеть в первую очередь, а также куда стоит ходить кушать.

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова путешествует по Корее

«Возможность смотреть мир - это моя мечта) Я обожаю путешествия! Но в каждой стране есть свои нюансы, которые лучше знать наверняка) Знатоки Кореи, отзовитесь)! Что нужно обязательно посмотреть/сделать/посетить здесь?», - написала звезда.

Стоит отметить, что среди фанатов Оли оказалось немало тех, кто уже побывал в Корее. В комментариях они назвали множество мест, заслуживающих ее внимания, и посоветовали несколько хороших ресторанов.

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова путешествует по Корее

Впрочем, пока пользователи сети оставляли свои рекомендации, теледива посетила выставку кухонь и бытовой техники, как истинный фанат, и даже присмотрела себе несколько вещиц, которые обязательно приобретет для дома перед отъездом.

Кроме того, Орлова своими глазами увидела, как корейцы жарят и едят тараканов, сфотографировалась в Национальном корейском костюме – ханбоке, наслаждалась потрясающей красоты закатом, и даже прикоснулась к старине во дворце Чангдеокгунг.

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова путешествует по Корее


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:13

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