Корнея Макарова отпустили на свободу прямо в зале суда

Корней Макаров участвовал в жестоком избиении блогера Стаса Думкина. Травмы оказались смертельными и парень умер. Инцидент случился летом 2017 года на территории одного из столичных парков отдыха.По этому факту было открыто уголовное производство, Корнею Макарову грозило до 15 лет ограничения свободы. Однако во время проведения следственных действий молодому человеку смягчили статью, и на суде уже ему инкриминировалось причинение смерти по неосторожности.На заседании суда Корнею Макарову вынесли обвинительный приговор и определили срок ограничения свободы на 1 год и 11 месяцев. Однако судьи приняли во внимание время, которое молодой человек уже отбыл в СИЗО до вынесения вердикта, и Корней Макаров был отпущен на свободу прямо из зала суда. По российским законам, дни, проведенные подследственным в изоляторе, учитываются на судебных заседаниях в пропорции 1 к 2.Также парень обязан выплатить компенсацию родителям погибшего блогера в сумме 1 миллион рублей.