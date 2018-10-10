За два года компания Opel представит восемь новинок

Главной премьерой 2019 года станет шестое поколение Opel Corsa и новая линейка коммерческих автомобилей Opel Vivaro. По предположению экспертов, будущий хэтчбек Corsa построят на одной платформе с Peugeot 208, а модель Vivaro разделит архитектуру с Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller. В 2020 году автоконцерн Opel представит второе поколение кроссовера Opel Mokka X. Немецкий производитель рассчитывает, что спустя год, на его продажу придётся более 40 процентов от общих продаж марки.В новой стратегии компании Opel особое внимание будет уделено электрификации модельного ряда. Эту программу начнут реализовывать в 2019 году, автолюбителям будут представлены гибридный кроссовер Grandland X и электрический хэтчбек Corsa. Согласно плану, к 2024 году весь модельный ряд немецкой марки получит электрические версии.