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За два года компания Opel представит восемь новинок

Руководство компании Opel намерено в ближайшие два года вывести на рынок восемь автомобилей. В их числе будут совершенно новые модели или же модернизированные версии.
За два года компания Opel представит восемь новинок

Главной премьерой 2019 года станет шестое поколение Opel Corsa и новая линейка коммерческих автомобилей Opel Vivaro. По предположению экспертов, будущий хэтчбек Corsa построят на одной платформе с Peugeot 208, а модель Vivaro разделит архитектуру с Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller. В 2020 году автоконцерн Opel представит второе поколение кроссовера Opel Mokka X. Немецкий производитель рассчитывает, что спустя год, на его продажу придётся более 40 процентов от общих продаж марки.

В новой стратегии компании Opel особое внимание будет уделено электрификации модельного ряда. Эту программу начнут реализовывать в 2019 году, автолюбителям будут представлены гибридный кроссовер Grandland X и электрический хэтчбек Corsa. Согласно плану, к 2024 году весь модельный ряд немецкой марки получит электрические версии.


 
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 18:30

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