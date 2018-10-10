В Калифорнии учёные усомнились в правдивости тестов на определение типа личности

Психолог Симине Вазир из Калифорнийского университета Дэвис уверен, что к результатам любого теста на определение типа личности стоит относиться скептически. Усомниться в их правдивости следует хотя бы потому, что на основе ряда не связанных между собой вопросов ни один тест не сможет дать правдивую оценку личностных качеств того или иного индивида. Большинство увлекательных методов определения совместимости пары, будущей профессии или скрытых талантов, созданы с целью привлечь внимание общества, а учитывая то, что большинство из них сейчас доступны преимущественно в Сети, нацелены они на увеличение числа читателей и направлены на рост посещаемости порталов.По мнению психолога, обратить внимание можно на личностные тесты, которые не прогнозируют будущее, а лишь помогают человеку собрать воедино все свои качества и выразить их парой слов. В подобных опросах задачей участника является честный ответ на вопросы по типу «Насколько общителен по шкале от 1 до 5?», «Как часто отдыхаешь в кругу друзей?», «Сколько дней в неделю уделяешь спорту/чтению/саморазвитию?» и т. д. Такие методики основаны на честности и готовности опрашиваемого давать чёткие ответы о самом себе.