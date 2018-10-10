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Отец Шарика появился в новой серии «Простоквашино»

Отец мультипликационного героя Шарика появился в новой седьмой серии «Простоквашино». Серия уже опубликована на канале «Союзмультфильм» в YouTube под названием «Гены героя».
Отец Шарика появился в новой серии «Простоквашино»

Озвучивает Шарика в новой серии Гарик Сукачёв, а Печкина - Иван Охлобыстин. Мама Дяди Фёдора говорит голосом Юлии Меньшовой, а вот Дядя Фёдор достался 12-летнему Алексею Онежину. Матроскин не меняет династию и по-прежнему озвучивается Антоном Табаковым.

Производители популярного советского мультика надеются выпустить в свет около 30 новых серий за последние два года. В новой серии «Гены героя» Шарик показывает Дяде Фёдору фотографию своего отца, у которого на груди висит медаль «За отвагу». Мальчик предполагает, что тот был пожарным и отважным спасателем. Воодушевлённый подвигами отца Шарик бросается спасать всё и всех вокруг, проявляя гены героя.


 
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Культура
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 19:30

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