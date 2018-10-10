Психологи: Человек может запомнить до 5000 лиц

Ученые провели эксперимент, в котором участвовали 25 добровольцев. Испытуемые в ходе научной работы должны были вспомнить как можно больше лиц людей, которые ранее им были знакомы. Потом, в течение следующего часа они должны были припомнить лица знаменитостей, которые им известны, без необходимости называть их имена. Выяснилось, что участники эксперимента лучше всего вспоминали людей в первые минуты теста. Для того, чтобы проверить каких известных личностей участники исследования узнали, но не вспомнили, психологи показали им фото 3441 знаменитости. Ответ они засчитывали в том случае, если испытуемый узнавал звезду не менее, чем на двух снимках.Как оказалось, участники вспомнили от 1000 до 10 000 лиц. Всего в среднем добровольцам удалось вспомнить не более 5000 лиц. На этом ученые не остановились, им еще предстоит выяснить, почему некоторые запоминают больше лиц, чем остальные. Статистика показывает, что примерно 2 % населения планеты страдают от такого заболевания, как – прозопагнозия. Ученые считают, что полученные данные их эксперимента приблизят решение этой проблемы.