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Психологи: Человек может запомнить до 5000 лиц

Британские психологи провели исследование, в ходе которого выяснили, что человек может распознать до 5000 лиц. Результаты работы специалистов из Йоркского университета были опубликованы в издании Proceedings of Royal Society B.
Психологи: Человек может запомнить до 5000 лиц

Ученые провели эксперимент, в котором участвовали 25 добровольцев. Испытуемые в ходе научной работы должны были вспомнить как можно больше лиц людей, которые ранее им были знакомы. Потом, в течение следующего часа они должны были припомнить лица знаменитостей, которые им известны, без необходимости называть их имена. Выяснилось, что участники эксперимента лучше всего вспоминали людей в первые минуты теста. Для того, чтобы проверить каких известных личностей участники исследования узнали, но не вспомнили, психологи показали им фото 3441 знаменитости. Ответ они засчитывали в том случае, если испытуемый узнавал звезду не менее, чем на двух снимках.

Как оказалось, участники вспомнили от 1000 до 10 000 лиц. Всего в среднем добровольцам удалось вспомнить не более 5000 лиц. На этом ученые не остановились, им еще предстоит выяснить, почему некоторые запоминают больше лиц, чем остальные. Статистика показывает, что примерно 2 % населения планеты страдают от такого заболевания, как – прозопагнозия. Ученые считают, что полученные данные их эксперимента приблизят решение этой проблемы.


 
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Наука
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 18:45

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