СМИ: Фаворит Ольги Бузовой развел на миллионы бывшую жену

«Сколько он махинаций провернул, проворачивает и будет проворачивать…я бы Оле посоветовал вообще километров за 200 его обходить», - пишут со слов Алексея российские СМИ.

В итоге победил Дениса Лебедев, а теперь поклонники ведущей «Дома-2» советуют бросить этого фаворита. Фанаты уверены, что Ольга может стать очередной жертвой этого горе-жениха.Брат бывшей жены Дениса Лебедева - Алексей рассказал правду о 33-летнем «сыроваре». По его словам, когда этот бизнесмен женился на его сестре и молодожены переехали жить на остров Кипр, то в семье начались неприятности.Алексей рассказывает, как Лебедева на Кипре искала полиция за запрещенные вещества. Кроме этого, он тогда развел на миллионы свою богатую жену, а потом якобы подал на развод.Алексей заявил, что Денис обладает поразительным даром убеждения и пользуется этим.