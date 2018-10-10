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СМИ: Фаворит Ольги Бузовой развел на миллионы бывшую жену

Шоу «Замуж за Бузову» был шансом для Ольги наконец-то найти себе вторую половинку.

В итоге победил Дениса Лебедев, а теперь поклонники ведущей «Дома-2» советуют бросить этого фаворита. Фанаты уверены, что Ольга может стать очередной жертвой этого горе-жениха.

СМИ: Фаворит Ольги Бузовой развел на миллионы бывшую жену

Брат бывшей жены Дениса Лебедева - Алексей рассказал правду о 33-летнем «сыроваре». По его словам, когда этот бизнесмен женился на его сестре и молодожены переехали жить на остров Кипр, то в семье начались неприятности.

Алексей рассказывает, как Лебедева на Кипре искала полиция за запрещенные вещества. Кроме этого, он тогда развел на миллионы свою богатую жену, а потом якобы подал на развод.

СМИ: Фаворит Ольги Бузовой развел на миллионы бывшую жену

Алексей заявил, что Денис обладает поразительным даром убеждения и пользуется этим.

«Сколько он махинаций провернул, проворачивает и будет проворачивать…я бы Оле посоветовал вообще километров за 200 его обходить», - пишут со слов Алексея российские СМИ.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:24

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