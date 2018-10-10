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Александр Калягин доволен возможностью создания новой премии по типу "Золотой маски"

Александр Калягин, являющийся главой Союза театральных деятелей, объяснил журналистам, как он относится к предложению создать новую премию, являющуюся альтернативой "Золотой маски". Раньше идею создать государственную премию подал режиссер Андрей Кончаловский.

Александр Калягин доволен возможностью создания новой премии по типу "Золотой маски"


Александр Калягин заявил, что доволен возможностью создания новой премии. Он считает, что премий, как и денег, много не бывает. При этом ему непонятно, о какой альтернативе "Золотой маске" идёт речь. Калягин сказал, что слова Кончаловского, касающиеся односторонности решений, которые принимает оргкомитет "Золотой маски", по своей сути имеют право на жизнь. По его словам, любое мнение эксперта не может являться абсолютно объективным. Калягин считает, что этого не избежать также в работе новой премии

Александр Калягин заявил, что в текущем году эксперты национальной российской премии "Золотая маска" объездили 97 российских городов. Там ими были осмотрены новые театральные постановки.


 
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Культура
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:00

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