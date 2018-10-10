Марина Африкантова в Instagram рассказала о беременности

«Беременна. Угадайте кто из нас? Лена Ленина или Марина Африкантова? Сенсационный ответ через 18 часов!», - написала девушка.

Во время своего последнего визита на Остров любви ребята сыграли сейшельскую свадьбу, хотя изначально и не планировали это делать, а после решили, что они созданы друг для друга. Им просто необходимо закрепить свои узы перед государством, в котором они живут.Зрителям очень нравится пара Марины и Ромы, несмотря на то, что между ними разница в 9 лет, смотрятся они гармонично и симпатично. Кроме того, по их мнению, у возлюбленных получатся очень красивые дети, если их бракосочетание действительно состоится. А на днях о потомстве заговорила и сама блондинка, предложив своим подписчикам угадать находится ли она в положении.В частности, на странице в соцсети Instagram Африкантова опубликовала фотографию, на которой она позировала вместе с частным экспертом «Дома-2» Леной Лениной и ее собакой.С тех прошло уже больше суток и обещанного сенсационного ответа фанаты так и не дождались, однако в комментариях они, проанализировав снимок, пришли к выводу, что носить под сердцем ребенка может собака Лениной, хотя постановка вопроса была совсем другой.