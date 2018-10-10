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Путин поздравил коллектив телеканала НТВ с 25-летним юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив телеканала НТВ с юбилейной датой рождения. Сегодня, 10 октября, самому популярному каналу исполняется 25 лет.
Путин поздравил коллектив телеканала НТВ с 25-летним юбилеем

Глава государства рассказал о том, что самые первые информационные передачи «Итоги» и «Сегодня» впервые вышли в 1993 году. Он отметил, что благодаря слаженной работе журналистов и профессиональному подходу сотрудников канала НТВ спустя много лет остаётся лидером в телевещании.

Российский лидер отметил, что за столько лет у новостей появился свой информационный стиль, которого нет больше ни на одном российском канале. Он пожелал сохранить все возникшие традиции в ведении программ, передавать их будущему поколению и нарабатывать новые навыки в трансляциях, не останавливаясь на достигнутом результате.

Владимир Путин сказал, что полностью уверен в коллективе телеканала НТВ и от всей души поздравляет их с 25-летним юбилеем.


 
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Культура
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 17:45

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